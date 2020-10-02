Дронов используют для дезинфекции стадионов в США

Первой такой игровой площадкой станет стадион Mercedes-Benz в Атланте, пишет издание Engadget. При этом для столь ответственной задачи были выбраны дроны D1, производством которых занималась компания Lucid Drone Technologies.

Беспилотники будут обрабатывать совершенно различные поверхности: сиденья, поручни и стеклянные перегородки. При этом эксперты заявляют, что решение использовать для этих целей дронов — отличная идея. По их словам, они позволяют существенно сократить время дезинфекции, а также в разы повысить эффективность данной процедуры.