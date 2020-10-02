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Дронов используют для дезинфекции стадионов в США
Они с этой работой справятся быстрее и лучше традиционных методов
Во многих странах мира появляются разговоры о второй волне коронавируса. Но несмотря на это, в США планируется проведение игр в рамках Национальной футбольной лиги (NFL). А для того, чтобы зрители имели наименьший шанс заразиться COVID-19, было решено дезинфицировать стадионы, используя для этих целей дронов.
Первой такой игровой площадкой станет стадион Mercedes-Benz в Атланте, пишет издание Engadget. При этом для столь ответственной задачи были выбраны дроны D1, производством которых занималась компания Lucid Drone Technologies.
Беспилотники будут обрабатывать совершенно различные поверхности: сиденья, поручни и стеклянные перегородки. При этом эксперты заявляют, что решение использовать для этих целей дронов — отличная идея. По их словам, они позволяют существенно сократить время дезинфекции, а также в разы повысить эффективность данной процедуры.