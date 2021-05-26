Дроны начнут использовать для выявления пожара на ранних стадиях

В рамках работы специалисты задумались над реализацией IoT-датчиков, размещенных по проблемным регионам, которые находятся недалеко от населенных пунктов. Так, при возникновении возгорания IoT-устройства, которые в нем размещены, фиксируют его и ожидают появления патрулирующего дрона в зоне действия сигнала, чтобы передать ему свои измерения. Впоследствии, после получения информации от IoT-устройств, дрон уведомлял бы близлежащую пожарную службу о пожаре на территории.

Ученые изучили ряд дронов и датчиков — их цену и технические особенности, чтобы выяснить оптимальные комбинации. С помощью моделирования, в рамках которого 18 дронов патрулировали 400 кв. км., тогда как каждый квадратный метр включал в себя 420 датчиков, система смогла выявлять пожары на площади 2,5 кв. км. с точностью более 99%. Небольшие пожары датчики обнаруживают с точностью до 70%.