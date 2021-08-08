Дроны научатся искать провокаторов и террористов в толпе

Как передаёт портал Dronedj, вся информация приходит в систему с патрульных дронов в виде изображений происходящего. Изображение разбивается на фрагменты, из которых строится целостная картина того, как должно быть в нормальной ситуации. И если происходящее и «норма» не совпадают, система адресует оператору уведомление с предупреждением о возможной опасности. Отмечается, что уникальность системы в самообучении «на ходу». Также отмечается, что такие дроны будут применяться как для регулярных линейных патрулей, так и для профилактики беспорядков во время массовых мероприятий. Сообщается, что полиция уже тестирует корректность работы дронов и системы в целом.

При этом разработчики согласны с тем, что не всё так однозначно в поведении людей, и нельзя утверждать, что человек, который ведёт себя «ненормально», является преступником. Для этого в системе предусмотрена «тонкая» настройка — оператор может задать условия работы в зависимости от текущей ситуации и конкретных целей.