Дроны научились ориентироваться в темноте без GPS

Обычно дроны используют GPS для определения местоположения, но в закрытых пространствах этот метод не работает. Альтернативные технологии, такие как компьютерное зрение или лидары, также оказываются ненадежными в темных или однообразных помещениях. Новая система MiFly решает эту проблему с помощью радиочастотных волн.

Дрон оснащен двумя радарами, которые используют отраженные сигналы от небольшой метки. Эта метка не требует питания, так как просто отражает радиоволны, посылаемые дроном. Испытания показали, что новая система позволяет дрону определять свое местоположение с точностью до 7 сантиметров даже в условиях слабой освещенности или полной темноты. Это стало возможным благодаря использованию миллиметровых волн, которые проходят через различные материалы и позволяют надежно определять положение дрона.

В будущем исследователи планируют усовершенствовать систему и интегрировать MiFly в автономные навигационные решения. Это позволит дронам самостоятельно прокладывать маршрут и выполнять сложные задачи в замкнутых помещениях, таких как склады, фабрики или подземные тоннели.