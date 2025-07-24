Дроны помогли российским археологам найти 65 древних захоронений муромы

Третий сезон раскопок оказался самым масштабным — исследовано более 1800 квадратных метров. Изменение подхода к изучению памятника позволило перейти от точечных работ к широкоформатному исследованию, где применялись новейшие методы археологического анализа.

С помощью дронов археологи смогли проследить развитие культуры муромы с VIII по XI век. Среди находок — предметы быта, женские украшения, оружие, детали мужского костюма и монеты. Эти находки позволили лучше понять, как менялся образ жизни и культурные связи племён. Ученые зафиксировали признаки контактов муромы как со славянами, так и с племенами Прикамья.

Особый интерес вызвали боевые топоры, найденные в одном из захоронений. Также обнаружены замок и ключ — предметы, редко встречающиеся у финно-угорских народов, но типичные для скандинавских могильников. Найденный западноевропейский денарий помог датировать одно из захоронений XI веком.