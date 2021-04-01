Наука и технологии
Сегодня в 18:02
Дроны предложили заряжать при помощи «лучей энергии»
И в этом направлении имеются определённые успехи
В сети появилась информация о словах, озвученных президентом Лазерной ассоциации Иваном Ковшем. Он заявил, что в перспективе беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в перспективе можно будет заряжать лазерным лучом.
В момент, когда данная технология всё же будет реализована, беспилотники смогут летать бесконечно долго без необходимости приземляться на дозарядку, пишет РИА Новости. При этом, по словам эксперта, лазерные лучи также можно использовать и для сбития дронов.
Специалист при этом отметил, что уже сейчас в России ведутся разработки в данном направлении. Результаты некоторых из них «определённым успехом». Так, например, дрон-беспилотник, питаемый энергией лазерного излучения, способен совершать длительные полёты на расстояние в несколько сотен метров.