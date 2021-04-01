Дроны предложили заряжать при помощи «лучей энергии»

В момент, когда данная технология всё же будет реализована, беспилотники смогут летать бесконечно долго без необходимости приземляться на дозарядку, пишет РИА Новости. При этом, по словам эксперта, лазерные лучи также можно использовать и для сбития дронов.

Специалист при этом отметил, что уже сейчас в России ведутся разработки в данном направлении. Результаты некоторых из них «определённым успехом». Так, например, дрон-беспилотник, питаемый энергией лазерного излучения, способен совершать длительные полёты на расстояние в несколько сотен метров.