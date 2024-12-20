Наука и технологии
Опубликовано 20 декабря 2024, 21:08
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Дроны ускорят процесс учета товаров на складах

Компания Corvus Robotics упрощает инвентаризацию
Компания Corvus Robotics предлагает новую систему для управления инвентарем с помощью автономных дронов. Эти устройства способны работать в условиях, где GPS не доступен, и эффективно сканировать товары на складах, значительно ускоряя процесс инвентаризации.
Дроны ускорят процесс учета товаров на складах

© Ferra.ru

В отличие от традиционных методов, где сотрудники вручную проверяют товары с помощью подъемников и сканеров, дроны Corvus могут работать круглосуточно, независимо от освещения, и выполнять инвентаризацию значительно быстрее. Они используют камеры и нейросети для навигации и точного сканирования штрих-кодов, что позволяет повысить точность учета и снизить количество ошибок.

Исследования показали, что с использованием дронов сотрудники могут увеличивать количество проверок инвентаря с 2 раз в год до 1 раза в неделю, а иногда и чаще. Также, благодаря использованию дронов, удалось уменьшить потери товаров и снизить ошибки в учете на складах.

Мохаммед Кабир, сооснователь компании, отметил, что система управления инвентарем на базе дронов значительно улучшает эффективность и точность работы, при этом не мешая обычным операциям склада. Дроны безопасно взаимодействуют с людьми и другой техникой, такими как погрузчики, что делает систему идеальной для использования в условиях активной работы.

Дроны ускорят процесс учета товаров на складах

© MIT

Источник:MIT
Автор:Булат Кармак
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