Дроны ускорят процесс учета товаров на складах

В отличие от традиционных методов, где сотрудники вручную проверяют товары с помощью подъемников и сканеров, дроны Corvus могут работать круглосуточно, независимо от освещения, и выполнять инвентаризацию значительно быстрее. Они используют камеры и нейросети для навигации и точного сканирования штрих-кодов, что позволяет повысить точность учета и снизить количество ошибок.

Исследования показали, что с использованием дронов сотрудники могут увеличивать количество проверок инвентаря с 2 раз в год до 1 раза в неделю, а иногда и чаще. Также, благодаря использованию дронов, удалось уменьшить потери товаров и снизить ошибки в учете на складах.

Мохаммед Кабир, сооснователь компании, отметил, что система управления инвентарем на базе дронов значительно улучшает эффективность и точность работы, при этом не мешая обычным операциям склада. Дроны безопасно взаимодействуют с людьми и другой техникой, такими как погрузчики, что делает систему идеальной для использования в условиях активной работы.