Дрожжи помогли создать препарат для защиты от радиации

Новосибирские учёные разработали перспективный препарат, который может защитить организм от радиации. Проведённые исследования показали, что препарат, основанный на части РНК дрожжей, обладает радиопротекторными свойствами. Он уже успешно протестирован на мышах, которые выжили даже после получения смертельной дозы облучения. Учёные надеются создать радиопротектор с продолжительным действием, который способен защитить организм от кратковременных вспышек гамма-излучения.

Похожими свойствами обладает уже существующий противорадиационный препарат Индралин, который применяется в экстренных случаях сотрудниками атомных станций и подводных лодок, а также людьми, находящимися в зоне риска радиации. Новый препарат, разработанный сибирскими учёными на основе РНК, обладает преимуществом в более длительном действии по сравнению с Индралином. Его можно принять заранее, даже за две недели до возможного воздействия радиации. Пока ещё не установлено, как именно препарат действует внутри клеток организма, но проведённые эксперименты показали его эффективность в защите стволовых клеток крови.

На данный момент учёные также разрабатывают технологию производства этого препарата для массового использования, и планируется завершить этот процесс к середине 2024 года. Согласно заявлению исполнительного директора «Роскосмоса», Александра Блошенко, препараты для защиты от радиации будут необходимы и в космических условиях, и к 2030 году ожидается разработка новых средств, способных готовить человека к воздействию невесомости, гипомагнетизму и радиации. Роскосмос уже сформировал необходимые требования и готов сотрудничать с другими институтами для достижения этой цели.