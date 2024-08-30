Дружба крепчает: Apple вложит деньги в OpenAI — создателей ChatGPT

Хотя конкретные суммы не разглашаются, уже известно, что в результате нового раунда финансирования стоимость OpenAI превысит $100 млрд.

Apple также анонсировала интеграцию ChatGPT в Siri на устройствах с iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia до конца 2024 года.

Siri сможет показывать ответы от ChatGPT и использовать его для создания текста и изображений в рамках функции Writing Tools.

Пользователи смогут использовать детище OpenAI бесплатно и без необходимости создавать аккаунт, а подписчики ChatGPT Plus получат доступ к платным функциям.

Важно отметить, что запросы, сделанные с устройств Apple, не будут сохраняться OpenAI, а IP-адреса пользователей будут скрыты.

Интеграция сервиса станет доступной на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и устройствах на базе чипов M1 или новее.