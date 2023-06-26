Дума предложила упростить доступ провайдеров в многоквартирные дома

Комитет по информационной политике, ИТ и связи Государственной думы Российской Федерации рекомендует принять законопроект, который облегчит провайдерам доступ к связи в многоквартирных домах. Согласно этому законопроекту, размещение сетей связи на общедомовых объектах будет проще. Компаниям-провайдерам больше не придётся платить за доступ, они будут оплачивать только электроэнергию и заключать договор только с одним жителем, даже если он арендатор.

Многие представители провайдерских компаний поддерживают эту инициативу, поскольку она позволит им проще расширять свою инфраструктуру и предоставлять услуги в многоквартирных домах. Это также может привести к улучшению доступа к высокоскоростному интернету и другим коммуникационным услугам для жителей этих домов.