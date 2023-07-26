Думали ли неандертальцы о высоком? Найденная под Брянском кость говорит, что да

В ходе раскопок в селе Хотылево под Брянском исследователи из Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили кость с геометрическим орнаментом возрастом около 80 тысяч лет.

Верхнедеснинская экспедиция ИИМК РАН исследует крупнейший в Восточной Европе среднепалеотический комплекс памятников Хотылево-1. Ее цель — определить время образования и степень сохранности культурных слоев, оставленных там неандертальцами.

Орнамент на кости состоит из зигзага и нескольких дуг, некоторые из которых прорезаны глубже, другие — лишь слегка намечены и видны только при увеличении и косом свете. По мнению ученых находка говорит о том, что неандертальцы среднего палеолита думали не только о выживании, но и были способны к абстрактному мышлению.

Находка — крайне большая редкость, подчеркивает руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН Александр Очередной. Подобных артефактов среднего палеолите во всем мире найдено лишь около ста, а на территории Восточной Европы — только в Заскальной пещере в Крыму.

Специалистам предстоит детально изучить находку и более точно установить ее возраст, пояснил ученый.