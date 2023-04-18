Думали, SEGA на грани банкротства? Как бы не так — она покупает создателей Angry Birds за 700 млн евро

Завершение сделки ожидается к сентябрю 2023 года. После этого Sega возьмёт на себя разработку мобильных игр Rovio. Она также планирует использовать опыт финской компании в области мобильных игр для создания мультиплатформенных тайтлов из собственной богатой библиотеки.

Мобильный игровой рынок обладает особенно высоким потенциалом среди быстро растущего глобального игрового рынка, и долгосрочной целью Sega было ускорение экспансии в этой области. Я счастлив объявить о такой сделке с Rovio, компанией, которая владеет Angry Birds. Харуки Сатоми Президент и генеральный директор Sega Sammy Holdings

В пресс-релизе также упоминаются планы Sega помочь расширить платформу Rovio «вне мобильных игр», что может означать новые тайтлы Angry Birds для игровых приставок, а также новые художественные фильмы и телесериалы.