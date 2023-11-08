Duracell переименовалась в Opticell и продолжила продавать батарейки в России

Одним из таких новаторов стала компания Opticell, которая объявила о старте продаж своих батареек на территории России, замещая популярные бренды Duracell и Energizer.

С 6 ноября 2023 года продукция Opticell стала доступна в крупных розничных сетях, включая строительные гипермаркеты OBI, сети бытовой техники DNS, магазины «Все Инструменты», а также на маркетплейсе Ozon и в сетях товаров для детей, включая «Детский Мир» и «Бубль Гум».

Производство батареек Opticell осуществляется на высокотехнологичных площадках и отвечает мировым стандартам качества и долговечности.

Ассортимент включает в себя батарейки различных типоразмеров, от АА до 9V и CR2032. К концу года компания планирует выпустить более 20 млн единиц продукции и не собирается останавливаться на достигнутом, намечая значительное расширение производства и товарной линейки.