Duracell вернётся в Россию, сменив название на Opticell

По данным инсайдеров, новый нейминг будет представлен уже в конце сентября.

Отметим, что ранее, в апреле 2023 года, стало известно, что акционеры Duracell приняли решение прекратить все контракты с российскими контрагентами и покинуть отечественный рынок.

Однако, видимо, коммерческие интересы взяли верх, и компания решила вернуться. Руководство российского представительства Duracell приняло решение об отделении от американской компании и ребрендинге.

Вместо привычного логотипа с розовым зайцем, новый бренд Opticell будет использовать изображение рыжего медведя, символизирующего мощь и силу России. Данный шаг, вероятно, призван подчеркнуть независимость нового бренда и его приверженность российскому рынку.