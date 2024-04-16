Дуров анонсировал свое интервью с Такером Карлсоном

Интервью затронет вопросы развития мессенджера Telegram, а также видение Дурова в области свободы слова и независимости в цифровую эпоху.

В своем посте Дуров пояснил, что придерживается принципа политического нейтралитета и считает важным предоставлять свою платформу журналистам с разными идеологическими взглядами.

«В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту с либеральными взглядами. В тот же день я пообщался с Такером Карлсоном, который является известным консерватором. Таким образом, я стараюсь сохранять объективность и доносить историю Telegram до разносторонней аудитории», — отметил Дуров.

Также стало известно, что Карлсон запускает свой официальный Telegram-канал. Подробности будут объявлены в ближайшее время.