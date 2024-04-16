Дуров анонсировал свое интервью с Такером Карлсоном

Опубликовано 16 апреля 2024, 14:12
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Дуров анонсировал свое интервью с Такером КарлсономНеожиданный ход
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал скорый выход своего видеоинтервью с известным американским консервативным журналистом и телеведущим Такером Карлсоном.
Интервью затронет вопросы развития мессенджера Telegram, а также видение Дурова в области свободы слова и независимости в цифровую эпоху.
В своем посте Дуров пояснил, что придерживается принципа политического нейтралитета и считает важным предоставлять свою платформу журналистам с разными идеологическими взглядами.
«В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту с либеральными взглядами. В тот же день я пообщался с Такером Карлсоном, который является известным консерватором. Таким образом, я стараюсь сохранять объективность и доносить историю Telegram до разносторонней аудитории», — отметил Дуров.
Также стало известно, что Карлсон запускает свой официальный Telegram-канал. Подробности будут объявлены в ближайшее время.