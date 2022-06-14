Дуров обвинил Apple в специальном ухудшении работы веб-версий приложений

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Дуров обвинил Apple в специальном ухудшении работы веб-версий приложенийИнтересно, повлияет ли данный выпад хотя бы на что-то?
Основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров в очередной раз выступил с критикой крупной IT-корпорации. На этот раз под его раздачу попала Apple.
Предприниматель упрекнул создателей iPhone в намеренном ухудшении качества веб-версий приложений. Якобы таким образом компания увеличивает число загрузок в собственном магазине App Store.
Мы подозреваем, что Apple может намеренно ухудшать свои веб-приложения, чтобы заставить пользователей загружать больше нативных приложений, где Apple может взимать свою комиссию в размере 30%.
Павел Дуров
Дуров отметил, что на данную особенность платформ Apple обратило внимание британское управление в сфере конкуренции и рынков (CMA). Так, ведомство дало заключение, в котором признало ограничения возможностей приложений со стороны компании.