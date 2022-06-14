Сегодня в 08:29

Дуров обвинил Apple в специальном ухудшении работы веб-версий приложений

Интересно, повлияет ли данный выпад хотя бы на что-то?

Основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров в очередной раз выступил с критикой крупной IT-корпорации. На этот раз под его раздачу попала Apple.