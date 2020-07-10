Дуров обвинил Google и Apple в эксплуатации разработчиков приложений

По словам миллиардера, две крупнейшие американские компании занимаются чуть ли не сбором “налогов” со всего человечества, так как стабильно забирают себе 30% от дохода всех приложений, загружаемых в их магазины приложений. В опубликованном тексте Дуров призывает открыто говорить о пагубности текущей ситуации “для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса”.

Также глава мессенджера акцентировал свое внимание на том, что как Apple, так и Google забирают себе 30% от заработка всех приложений, опубликованных в их магазинах приложений, при этом ”для оплаты хостинга, маркетинга, лицензий, налогов и на зарплаты у них (разработчиков -прим. редакции) остается две трети прибыли, чего не всегда хватает”. Именно в этом Дуров и видит основную эксплуатацию разработчиков, учитывая, что именно они в свое время принесли бешеную популярность владельцам двух крупнейших мобильных операционных систем.