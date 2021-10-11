Дуров предрек появление и популярность TikTok еще 7 лет назад

Так, по словам Чепеля, еще 7 лет назад Павел Дуров осознавал, что вертикальный формат роликов будет иметь успех в будущем, поскольку снимают их пользователи на смартфоны. Кроме того, режиссер поделился, что Дуров также понимал, что поточные кодеки для обработки роликов будут развиваться, в то время как сами файлы начнут меньше “весить”.

Создавая “ВКонтакте” Дуров, по словам Чепеля, понимал необходимость реализации соцсети для общения людей.

“В период, когда создавался „ВКонтакте“, интернет прогрессировал, люди хотели общаться, они организовывались в группы и те, кто был внутри IT, понимали, что технологические возможности позволят создать такие решения для людей. И произошло такое совпадение факторов — время, места, людей, возможностей и, что меня удивляет до сих пор, что все эти совпадения Дуров использовал по-максимуму”, — поделился режиссер.