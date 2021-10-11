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Дуров предрек появление и популярность TikTok еще 7 лет назад

Об этом рассказал сценарист фильма «Дуров»
Режиссер и сценарист фильма «Дуров» Родион Чепель сообщил, что появление и популярность соцсети TikTok была спрогнозирована основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым еще в далеком 2014 году.
Дуров предрек появление и популярность TikTok еще 7 лет назад

Так, по словам Чепеля, еще 7 лет назад Павел Дуров осознавал, что вертикальный формат роликов будет иметь успех в будущем, поскольку снимают их пользователи на смартфоны. Кроме того, режиссер поделился, что Дуров также понимал, что поточные кодеки для обработки роликов будут развиваться, в то время как сами файлы начнут меньше “весить”.

Создавая “ВКонтакте” Дуров, по словам Чепеля, понимал необходимость реализации соцсети для общения людей.

В период, когда создавался „ВКонтакте“, интернет прогрессировал, люди хотели общаться, они организовывались в группы и те, кто был внутри IT, понимали, что технологические возможности позволят создать такие решения для людей. И произошло такое совпадение факторов — время, места, людей, возможностей и, что меня удивляет до сих пор, что все эти совпадения Дуров использовал по-максимуму”, — поделился режиссер.