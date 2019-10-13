Дуров прокомментировал притеснение криптовалюты Telegram американцами

”Мы были удивлены и разочарованы тем, что SEC в этих обстоятельствах предпочла обратиться в суд, и мы не согласны с ее юридической позицией”, — сообщили представители Дурова в письме.

На данный момент компания изучает все возможные варианты благоприятного выхода из ситуации с блокировкой. ”Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эту проблему, и надеемся предоставить новую информацию в течение следующей недели”, — отмечается в письме.

Сообщается, что специалисты также рассматривают перенос даты старта проекта. Ранее, платформу TON планировали запустить до конца октября, а если этого не произойдет компания обязана будет вернуть инвесторам вложенные деньги.