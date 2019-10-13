Наука и технологии
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Дуров прокомментировал притеснение криптовалюты Telegram американцами
Его команда уже работает над решением проблемы
Напомним, что ранее благодаря SEC американский суд наложил временную блокировку на выпуск криптовалюты Gram. По прошествии суток команда Дурова прокомментировала данную ситуацию, написав письмо инвесторам, вложившим в его новый проект порядка 1,7 млрд долларов.
”Мы были удивлены и разочарованы тем, что SEC в этих обстоятельствах предпочла обратиться в суд, и мы не согласны с ее юридической позицией”, — сообщили представители Дурова в письме.
На данный момент компания изучает все возможные варианты благоприятного выхода из ситуации с блокировкой. ”Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эту проблему, и надеемся предоставить новую информацию в течение следующей недели”, — отмечается в письме.
Сообщается, что специалисты также рассматривают перенос даты старта проекта. Ранее, платформу TON планировали запустить до конца октября, а если этого не произойдет компания обязана будет вернуть инвесторам вложенные деньги.
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