Дуров прокомментировал сбой в работе Telegram

Причиной сбоя в работе Telegram Дуров поделился в своем аккаунте в мессенджере. Так, по словам основателя сервиса, сбой наблюдался в течение часа в Европе. Проблема возникла из-за аппаратного сбоя.

Дуров отметил, что на данный момент проблема была устранена.