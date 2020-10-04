Наука и технологии
Сегодня 12:00
Дуров прокомментировал сбой в работе Telegram
На данный момент проблема устранена
Вчера вечером многие пользователи начали жаловаться на сбои в работе популярного мессенджера Telegram. Сегодня же сооснователь сервиса Павел Дуров высказался по поводу инцидента, а также объяснил, с чем была связана некорректная работа приложения.
Причиной сбоя в работе Telegram Дуров поделился в своем аккаунте в мессенджере. Так, по словам основателя сервиса, сбой наблюдался в течение часа в Европе. Проблема возникла из-за аппаратного сбоя.
Дуров отметил, что на данный момент проблема была устранена.
Мы уже устранили неполадки в приложении для iOS, обновление отправляется в AppStore. Также мы вносим изменения в сетевое ПО, чтобы свести к минимуму риск таких проблем в будущем. Приносим извинения за отсутствие связи.