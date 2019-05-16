Дуров раскритиковал WhatsApp за работу на ФСБ и сливы данных

Павел Дуров, основатель социальной сети ВКонтакте и Telegram, опубликовал колонку под названием «Почему WhatsApp никогда не станет безопасным» с жёсткой критикой мессенджера.

Поводом, как не трудно догадаться, стала обнаруженная недавно уязвимость WhatsApp, которая позволяла шпионить за пользователями.

Дуров подчеркнул, что совсем не удивлён, тем, что в WhatsApp была допущена уязвимость, позволяющую получить доступ к фото, адресам и контактам. Это уже не первый подобный случай с WhatsApp.

Другой недостаток, отмеченный Дуровым — закрытость исходного кода WhatsApp, что делает невозможным проверку со стороны специалистов безопасности. Он подчеркнул, что разработчики даже специально запутывают код, чтобы в нём было трудно разобраться. Этому подходу он противопоставляет Telegram.

Собственником WhatsApp является компания Facebook, которая вероятно сотрудничает с ФСБ и вынуждает делать это и WhatsApp. В качестве доказательства он отмечает, что, в отличие от Telegram, WhatsApp не заблокирован в России и Иране, а значит власти имеют доступ к переписке пользователей и личной информации.

Когда WhatsApp ввёл функцию сквозного шифрования, одновременно была запущена возможность создания резервной копию чатов в облаке. По мнению Дурова, эта уловка позволила передавать данные пользователей третьим лицам, в том числе, властям, несмотря на сквозное шифрование.

Один основатель WhatsApp ушёл из компании из-за разногласий с Facebook, а второй призвал удалять аккаунты из социальной сети. Оба признались в том, что «продали конфиденциальность своих пользователей» ради компромисса.

WhatsApp копирует нововведения Telegram и это обычная практика для Facebook его проектов, включая Instagram.