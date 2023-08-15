Дуров снял виллу в Дубае за $1 млн в год

Дуров снял виллу в Дубае за $1 млн в годА говорил, что шик ему чужд
Павел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram и один из самых известных IT-предпринимателей, выбрал новое место жительства.
По данным американского Forbes, Дуров арендовал виллу в одном из самых престижных районов Дубая — комплексе Jumeirah Islands. Стоимость аренды этой роскошной виллы составляет около $1 млн в год.
Вилла, на которой остановил свой выбор Дуров, обладает пятью спальнями и общей площадью в 1400 кв. м. Это делает её одной из самых дорогих арендуемых вилл в этом районе. После переезда в Дубай в 2017 году, Дуров менял места жительства, но всегда оставался недалеко от главного офиса Telegram.
Интересно отметить, что ранее Павел Дуров высказывался против излишнего потребления, заявляя, что не видит смысла в покупке дорогой недвижимости, яхт или самолётов.
Он утверждал, что предпочитает инвестировать в создание и развитие своих проектов. Тем не менее, выбор такой роскошной виллы в Дубае говорит о том, что у комфорта и роскоши есть своё место в жизни успешного предпринимателя.