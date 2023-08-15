Дуров снял виллу в Дубае за $1 млн в год

По данным американского Forbes, Дуров арендовал виллу в одном из самых престижных районов Дубая — комплексе Jumeirah Islands. Стоимость аренды этой роскошной виллы составляет около $1 млн в год.

Вилла, на которой остановил свой выбор Дуров, обладает пятью спальнями и общей площадью в 1400 кв. м. Это делает её одной из самых дорогих арендуемых вилл в этом районе. После переезда в Дубай в 2017 году, Дуров менял места жительства, но всегда оставался недалеко от главного офиса Telegram.

Интересно отметить, что ранее Павел Дуров высказывался против излишнего потребления, заявляя, что не видит смысла в покупке дорогой недвижимости, яхт или самолётов.

Он утверждал, что предпочитает инвестировать в создание и развитие своих проектов. Тем не менее, выбор такой роскошной виллы в Дубае говорит о том, что у комфорта и роскоши есть своё место в жизни успешного предпринимателя.