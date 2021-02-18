Дуров соберёт 74 миллиардов рублей на развитие Telegram

Причём деньги, по словам инсайдеров, будут предоставлены инвесторами, которым будет предложено приобрести облигации. Как пишет Коммерсантъ, к размещению будут допущены заинтересованные лица из России, Европы, Азии и Ближнего Востока, но не из США.

Приближенные к готовящейся сделке источники утверждают, что Telegram гарантировала возможность конвертировать свои облигации в акции с дисконтом в 10%. Но это лишь в том случае, если компания выйдет на IPO в течение ближайших пяти лет.