Наука и технологии
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Дуров соберёт 74 миллиардов рублей на развитие Telegram
Но лишит возможности вложиться инвесторов из США
В конце 2020 года основатель Telegram Павел Дуров объявил о внедрении рекламы в свой мессенджер. Сейчас же стало известно, что он также намерен собрать 1 млрд долларов (74 млрд рублей) на развитие платформы.
Причём деньги, по словам инсайдеров, будут предоставлены инвесторами, которым будет предложено приобрести облигации. Как пишет Коммерсантъ, к размещению будут допущены заинтересованные лица из России, Европы, Азии и Ближнего Востока, но не из США.
Приближенные к готовящейся сделке источники утверждают, что Telegram гарантировала возможность конвертировать свои облигации в акции с дисконтом в 10%. Но это лишь в том случае, если компания выйдет на IPO в течение ближайших пяти лет.