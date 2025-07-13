Дуров заявил, что власти Франции пошли «крестовым походом» на свободу слова

Павел Дуров выразил своё возмущение действиями французских властей, которые, по словам основателя Telegram, ограничивают свободу слова и развитие технологий. Об этом он сообщил в своём X-аккаунте.

Дуров прокомментировал новость о том, что во Франции возбудили уголовное дело против соцсети X, обвинив платформу в использовании алгоритмов для иностранного вмешательства. Подобные действия французских властей Дуров назвал «крестовым походом».

Дуров считает, что Франция начала «преследование свободы слова и технологического прогресса», вместо того чтобы установить чёткие правила регулирования работы интернет-компаний. По его словам, такая политика отпугнёт инвесторов и нанесёт ущерб экономике Франции на долгие годы.