Дурова освободили из-под стражи, но запретили покидать Францию и предъявили обвинение по 6 пунктам

Среди них — соучастие в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконных транзакций, отказ предоставить данные по запросу властей, пособничество в распространении нелегального программного обеспечения и изображений детской порнографии, а также предоставление криптографических услуг без соответствующего декларирования.

Самое серьезное обвинение, связанное с администрированием платформы для незаконных транзакций, может привести к наказанию в виде до 10 лет лишения свободы и штрафу в размере €500 000.

Суд Парижа постановил освободить Дурова под залог в размере €5 млн, с обязательством дважды в неделю отмечаться в полиции и запретом на выезд из Франции.