Два европейских поисковика объявили войну Google. Для снижения зависимости от США

Преимущественно усилия компаний Ecosia из Берлина и Qwant из Парижа, занимающихся интернет-поиском, направлены против технологической гегемонии Google в сфере индексирования сайтов. Европейские поисковики создадут индекс, более подходящий для информационного обеспечения местных компаний и решения задач прежде всего европейского пользователя.

Офис новой поисковой системы появится в Париже в начале 2025 года, а для широкой аудитории платформа станет доступна к концу года.

О компаниях известно, что Ecosia «уделяет особое внимание экологичности, обещая сажать по одному дереву на каждые 50 поисковых запросов на своей платформе». Qwant — поисковая система, ориентированная на конфиденциальность, которая обещает не отслеживать пользователей и не перепродавать их личные данные. То есть европейский аналог американской DuckDuckGo.

По словам генерального директора Ecosia Кристиана Кролла, совместный с Qwant проект стал возможен отчасти благодаря новым правилам конкуренции в сфере технологий в Европейском союзе. Закон о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в начале 2024 года, требует от крупных технологических компаний, называемых «привратниками», предоставлять «справедливый и разумный доступ к своим платформам».