Два российских подсанкционных банка перестали выпускать карты китайской UnionPay

19:39, 05 мая 2023
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Два российских подсанкционных банка перестали выпускать карты китайской UnionPayИз-за невозможности расплачиваться за границей
Попавшие под санкции российские банки МТС-банк и «Уралсиб» прекратили выпуск карт китайской платёжной системы UnionPay.
В службе поддержки МТС-банка подтвердили эту информацию и объяснили, что эмитент карт UnionPay прекращён в связи с невозможностью с их помощью расплачиваться за рубежом.
Другие российские банки, «Санкт-Петербург», «Приморье» и «Зенит», также попавшие под санкции, продолжают выпускать карты UnionPay, но использовать их можно только в России.
Источник:Известия
Автор:Андрей КадуковТеги:
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