Два российских подсанкционных банка перестали выпускать карты китайской UnionPay

В службе поддержки МТС-банка подтвердили эту информацию и объяснили, что эмитент карт UnionPay прекращён в связи с невозможностью с их помощью расплачиваться за рубежом.

Другие российские банки, «Санкт-Петербург», «Приморье» и «Зенит», также попавшие под санкции, продолжают выпускать карты UnionPay, но использовать их можно только в России.