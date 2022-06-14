Два спутника NASA упали в океан после неудачного запуска в космос

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Два спутника NASA упали в океан после неудачного запуска в космосИ это уже не первый подобный результат запуска NASA в 2022 году
Накануне стало известно о неудачном запуске сразу двух спутников NASA на орбиту. Теперь же в Сети появилась информация о судьбе космических аппаратов.
Оказалось, что после неудачного запуска они упали в океан. При этом специалисты не до конца уверены, где именно находятся спутники, заявив, что «неопределённость достаточно велика».
Изучая общедоступные данные, я предполагаю, что аппарат должен был сесть недалеко от побережья Африки в нескольких сотнях километров к западу от Дакара. Неопределённость достаточно велика, поэтому возможно, что обломки могли достичь Сенегала.
Джонатан Макдауэлл
Астрофизик
Напомним, что в минувшее воскресенье два небольших спутника NASA должны были отправиться на орбиту при помощи ракеты-носителя компании Astra. Но в результате неисправности ракеты на пути к орбите, миссия провалилась. К слову, ранее, в феврале, первый запуск космического агентства с помощью Astra также закончился неудачей.