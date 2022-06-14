Два спутника NASA упали в океан после неудачного запуска в космос

И это уже не первый подобный результат запуска NASA в 2022 году

Накануне стало известно о неудачном запуске сразу двух спутников NASA на орбиту. Теперь же в Сети появилась информация о судьбе космических аппаратов.