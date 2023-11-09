Два типа, две цены: биткоину предсказали разделение

По мнению Моу, биткоин разделится на внутренний, торгующийся компаниями, «институциональный биткоин» и «свободный биткоин». Каждый тип будет иметь свою полезность.

«Институциональный биткоин» будет дешевле, чем «свободный»: последний можно будет использовать везде, где можно тратить криптовалюты. «Институциональный» будет годиться только для использования в замкнутой бизнес-среде и предлагать его будут со скидками. В других случаях этот актив окажется бесполезным.