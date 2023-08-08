Две главные программы для организации рабочего процесса уходят из России

Atlassian, компания, которая создаёт программы типа Trello и Jira, вот что вам скажу, начинает отсоединять аккаунты из России и Белоруссии от своих сервисов. Они кинули сообщение своим пользователям, где сказали, что делают этот ход.

Если вы зарегистрировались на Atlassian из России или Белоруссии, ваш аккаунт будет выключен из сервисов этой компании в течение месяца после получения уведомления. Вот что написано в письме пользователям: «Мы вам пишем, чтобы сказать, что Atlassian закрывает свои двери для России и Белоруссии».

Atlassian — это компания из Австралии, которая создаёт программы. Одни из самых популярных их продуктов — Jira, где можно следить за ошибками, и Confluence, что помогает работать сообща. В 2017 году Atlassian купила другую компанию, которая делала сервис для управления проектами, и это был Trello.