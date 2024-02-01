Две китайские компании протестировали 5,5G перед запуском

Как сообщил заместитель генерального директора пекинского отделения China Unicom Сяо Жуй, стандарт 5,5G был протестирован в нескольких районах Пекина и показал ожидаемую эффективность. Пропускная способность 5,5G может достигать 10 гигабит в секунду, при этом скорость непрерывной работы составит более 5 гигабит в секунду.

Коммерческое использование новой технологии может быть полностью развёрнуто уже в 2024 году. Как заявил заместитель руководителя отдела маркетинга беспроводных сетей компании Huawei Чжу Сяодань, мобильная связь должна удовлетворять не только массовый спрос, но и цифровые потребности всех отраслей.