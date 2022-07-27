Две новости: плохая и хорошая. В России построят сразу 6G

На эти на эти нужды организации запросили 30 млрд рублей. Работать станции 6G будут на частоте от 95 ГГц до 3 ТГц, при этом терагерцевый диапазон ещё не изучен «ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека». Разумеется, такой диапазон ещё не выделялся ни под какие задачи. к тому же в России ещё не запущена связь 5G. Поэтому аналитики говорят, что целесообразнее поддерживать сети 4G, которых на данный момент вполне достаточно для пользователей.

Как отметил глава НИИ радио Олег Иванов, заявленный проект предполагает разаработку прототипов оборудования и его постановка на производство, развитие компонентной базы, подготовку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей. Какие-либо подробности не сообщаются.