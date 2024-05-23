Две российские компании совместно показали «самый мощный компьютер в России»

Компании «Аквариус» и Nemifist привезли на выставку в Нижний Новгород мощный игровой компьютер за 5 млн рублей. Это устройство, оснащённое процессором AMD Threadripper PRO 7995WX с 96 ядрами Zen 4, впечатляет своими техническими характеристиками, включая четыре видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и 512 ГБ оперативной памяти DDR5.

Компьютер обеспечивается системой водяного охлаждения и двумя блоками питания на 1 кВт и 2 кВт. Это не просто мощный компьютер, но и самый производительный в России, по словам производителя кастомных ПК, компании Nemifist. Помимо ЦИПР, планируется его демонстрация на ПМЭФ в начале июня, и компании уже договорились о партнёрстве для выпуска подобных устройств.