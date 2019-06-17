Две спаривающиеся птицы оставили Австралию без электричества

Курьёзный, но поражающий масштабами по результатам, случай произошёл в Австралии. Парочка спаривающихся птиц вызвала отключение электричества более чем в тысяче домов на несколько часов и погибла сама в процессе.

Согласно сообщениям очевидцев, на столбе линии электропередач были замечены два гигантских зимородка или кукабары. В результате «свидания» внезапно «посыпались звёзды», затем последовали две большие вспышки и громкие «взрывы».

Когда на место происшествия приехали сотрудники местной электроэнергетической компании Western Power, они обнаружили на земле двух мёртвых птиц. Как предположили электрики, самка увлеклась процессом, расправила крылья и соединила два провода, вызвав замыкание.

Представитель компании Пол Энтвисл (Paul Entwistle) заявил: «Пару пернатых развратников похоронят на закрытой церемонии в присутствии персонала Western Power этим вечером».