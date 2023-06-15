Две страны НАТО заявили о совместной передаче боеприпасов ВСУ

Временно исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что снаряды передаст Норвегия, а Дания — взрыватели и пороховые заряды. Пресс-служба минобороны Дании заявила, что передача боеприпасов — вклад стран в общую поддержку ВСУ со стороны НАТО.

«У украинцев по-прежнему есть большая и острая потребность в боеприпасах. Дания вместе с другими странами ЕС и НАТО находится в процессе разработки ряда различных мер. Вместе с Норвегией мы теперь можем отправить более 9 тысяч полных артиллерийских снарядов», — заявил Поульсен.