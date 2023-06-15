Две страны НАТО заявили о совместной передаче боеприпасов ВСУ

15:33, 15 июня 2023
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Две страны НАТО заявили о совместной передаче боеприпасов ВСУДания и Норвегия передадут 9 тысяч боеприпасов
В совместном заявлении министерств обороны Дании и Норвегии сказано, что страны суммарно передадут ВСУ порядка 9 тысяч артиллерийских снарядов, взрывателей и пороховых зарядов к ним.
Временно исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что снаряды передаст Норвегия, а Дания — взрыватели и пороховые заряды. Пресс-служба минобороны Дании заявила, что передача боеприпасов — вклад стран в общую поддержку ВСУ со стороны НАТО.
«У украинцев по-прежнему есть большая и острая потребность в боеприпасах. Дания вместе с другими странами ЕС и НАТО находится в процессе разработки ряда различных мер. Вместе с Норвегией мы теперь можем отправить более 9 тысяч полных артиллерийских снарядов», — заявил Поульсен.
Источник:Regjeringen.no
Автор:Андрей КадуковТеги:
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