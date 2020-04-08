Двигатель шведского "убийцы" российских истребителей "Су" испытали суровыми морозами

Для этого местная компания Saab зимой текущего года провела полноценные испытания летательного аппарата под названием JAS-39E Gripen E при температуре от −20 до −26 °С. По словам представителей компании-производителя военного самолета, данное тестирование было проведено для анализа работы бортовых систем и двигателя в разных погодных условиях.

В конечном итоге, все системы истребителя, которые планировалось проверить, показали отличную работу в условиях достаточно низкой температуры. При этом сам аппарат сумел еще и совершить посадку с торможением на заснеженной и обледеневшей взлетно-посадочной полосе.