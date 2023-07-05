Движение — жизнь: искусственный интеллект научили создавать GIF-анимации на основе текстового описания

Движение — жизнь: искусственный интеллект научили создавать GIF-анимации на основе текстового описанияИтог выглядит очень симпатично
Популярный редактор изображений Picsart представил новую функцию — генератор анимированных GIF-изображений, создаваемых с помощью искусственного интеллекта.
Теперь пользователи могут легко создавать собственные анимированные GIF-картинки без необходимости искать готовые изображения или персонажей.
Сервис Picsart позволяет придумывать сцены, персонажей и действия, описывать их текстом, а затем автоматически превращает всё это в «живую» анимацию. Например, можно создать забавную сцену, где две кошки сражаются на руках.
Picsart отличается от других платформ по созданию изображений, таких как DALL-E, тем, что специализируется на анимации. Инструмент доступен на iPhone, Android-устройствах и в веб-версии приложения Picsart.
Хотя изображения, созданные в Picsart, имеют мультяшный стиль и не претендуют на фотореализм, именно это добавляет им веселья и уникальности.