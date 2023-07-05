Наука и технологии
08:04, 05 июля 2023
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Движение — жизнь: искусственный интеллект научили создавать GIF-анимации на основе текстового описания

Итог выглядит очень симпатично

Популярный редактор изображений Picsart представил новую функцию — генератор анимированных GIF-изображений, создаваемых с помощью искусственного интеллекта.

Теперь пользователи могут легко создавать собственные анимированные GIF-картинки без необходимости искать готовые изображения или персонажей.

Сервис Picsart позволяет придумывать сцены, персонажей и действия, описывать их текстом, а затем автоматически превращает всё это в «живую» анимацию. Например, можно создать забавную сцену, где две кошки сражаются на руках.

Движение — жизнь: искусственный интеллект научили создавать GIF-анимации на основе текстового описания
Picsart

Picsart отличается от других платформ по созданию изображений, таких как DALL-E, тем, что специализируется на анимации. Инструмент доступен на iPhone, Android-устройствах и в веб-версии приложения Picsart.

Хотя изображения, созданные в Picsart, имеют мультяшный стиль и не претендуют на фотореализм, именно это добавляет им веселья и уникальности.

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