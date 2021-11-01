Двух уже недостаточно. Третья доза вакцины Pfizer предотвращает тяжелое течение COVID-19

Исследование проводилось с 30 июля 2021 года по 23 сентября 2021 года, что совпало с четвертой волной коронавирусной инфекции в Израиле, во время которой штамм-дельта стал доминирующим штаммом в стране. Специалисты проанализировали данные 728 321 человека в возрасте 12 лет и старше, которые получили третью дозу вакцины Pfizer. Каждого пациента сопоставили с человеком, который получил только две вакцины.



Оказалось, что, по сравнению с теми, кто получил только две дозы, у пациентов, получивших три дозы вакцины, риск госпитализации, связанной с COVID-19, был на 93 процента ниже, риск тяжелого заболевания снижался на 92 процента, а риск смерти, связанной с вирусом, был на 81 процент ниже. При этом эффективность вакцины одинакова для разных полов, возрастных групп, от 40 и более лет, и не зависела от количества сопутствующих заболеваний.