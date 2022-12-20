Дьявол кроется в деталях: как отличить мошеннический сайт от настоящего

Дьявол кроется в деталях: как отличить мошеннический сайт от настоящегоЕсли быть внимательным, это несложно
С каждым годом интернет-мошенники и прочие злоумышленники становятся всё хитрее. Нередко они копируют существующие онлайн-магазины с целью обмануть обычных пользователей.
Фото: Digital Rights Center
О том, как отличить настоящий интернет-магазин от мошеннического, рассказали специалисты In2security. Они назвали «неточности на сайте» самым слабым местом подделок. Поэтому эксперты призвали пользователей обращать внимание на мелкие детали.
Например, в поддельных магазинах военного снаряжения можно встретить следующее: на сайте написано, что компания находится в Самаре, но указанный на сайте телефон магазина содержит код Москвы. При этом в самом номере всего шесть цифр, в то время как московские номера семизначные.
Ну и наконец, вишенка на торте: в качестве оплаты предлагается перевести деньги на счёт физического лица (это для ООО!), которое, судя по номеру отделения, почему-то находится в Ижевске.