Наука и технологии
Сегодня в 10:02
«Дыра» в Android раскрыла данные болеющих COVID-19
А вот на системе от Apple ничего подобного не наблюдается
Как стало известно, проблемы с Android привели к тому, что данные пользователей, заболевших COVID-19, были раскрыты другим приложениям. При этом iOS эта проблема никак не коснулась.
Исследователи из AppCensus выяснили, что виртуальный журнал, собирающий данные о контактах с заболевшими COVID-19, имел спорные настройки приватности. За счёт того, что некоторые Android-приложения получают максимальные системные привилегии, они также могли собирать даже закрытые данные.
Lenta.ru пишет, что «слив» можно было предотвратить, удалив всего пару строк кода. Но даже несмотря на то, что Google была проинформирована о проблеме ещё в феврале, она до сих пор остаётся актуальной для части пользователей.
Представители Google заявили, что рассылают владельцам Android-смартфонов соответствующие патчи безопасности.