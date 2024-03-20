Dyson представил фен, уменьшающий температуру при приближении к голове

Новый фен Dyson – умнейший в мире! У него три интеллектуальных режима, а еще насадка специально для кудряшек и волнистых волос.

Но самая фишка – это режим Scalp Protect. Он включается сам, когда фен оказывается близко к коже головы, и уменьшает температуру до 55 градусов – это, по словам Dyson, идеально для комфорта и быстрого высушивания.