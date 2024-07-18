Dyson представила наушники с шумоподавлением и странным дизайном

Dyson представила наушники с шумоподавлением и странным дизайномЦена на уровне конкурентов
Новинка, стоимостью $499,99, выделяется возможностью кастомизации: можно менять амбушюры и внешние чашки, создавая свой уникальный дизайн. Пользователи могут выбрать из семи цветов амбушюров и чашек, комбинируя их по своему вкусу.
Наушники оснащены восьмимикрофонной системой для лучшего шумоподавления и могут работать до 55 часов без подзарядки, что превосходит большинство конкурентов.
Динамики размером 40 мм обеспечивают широкий диапазон частот от 6 Гц до 21 000 Гц, что дает глубокие басы и четкие высокие частоты. Поддерживаются Bluetooth кодеки SBC, AAC и LDHC.
Оголовье наушников имеет три части: боковые с аккумуляторами и среднюю с мягкой подкладкой для комфорта. Наушники доступны в четырех цветах: серебристый с желтыми амбушюрами, фиолетовый с медными чашками, светло-красный и полностью черный.