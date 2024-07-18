Dyson представила наушники с шумоподавлением и странным дизайном

Новинка, стоимостью $499,99, выделяется возможностью кастомизации: можно менять амбушюры и внешние чашки, создавая свой уникальный дизайн. Пользователи могут выбрать из семи цветов амбушюров и чашек, комбинируя их по своему вкусу.

Наушники оснащены восьмимикрофонной системой для лучшего шумоподавления и могут работать до 55 часов без подзарядки, что превосходит большинство конкурентов.