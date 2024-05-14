Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 14 мая 2024, 08:07
1 мин.

Dyson выпустил пылесос для влажной уборки, не использующий всасывание

Британцы не перестают удивлять
Компания Dyson, известная своими инновационными продуктами для дома, представила новый пылесос для влажной уборки — WashG1.
Dyson выпустил пылесос для влажной уборки, не использующий всасывание
© WIRED

В отличие от других моделей, WashG1 не использует всасывание, а вместо этого применяет два контрвращающихся ролика из микрофибры. Эти ролики одновременно собирают как сухой, так и влажный мусор, что избавляет от необходимости предварительной уборки.

WashG1 оснащен двумя резервуарами для чистой и грязной воды по 800 мл каждый. Во время работы вода подается на ролики, увлажняя их для более эффективного сбора мусора.

Встроенные пластины извлекают грязную воду, которая затем фильтруется через сетку и собирается в отдельный резервуар. Система также имеет съемный лоток для твердых отходов, который можно легко опустошить, не касаясь грязи.

Dyson выпустил пылесос для влажной уборки, не использующий всасывание
© WIRED

Особенностью WashG1 является автоматическая функция самоочистки, которая промывает ролики после использования. Некоторые части устройства можно мыть в посудомоечной машине, что упрощает уход за ним.

Dyson утверждает, что WashG1 может очистить до 287 кв м пола, что значительно превосходит возможности предыдущих моделей, таких как V15s Submarine, выпущенной в прошлом году. Новинка поступит в продажу осенью по цене $700.

Источник:WIRED
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Dyson
,
#пылесос