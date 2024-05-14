Dyson выпустил пылесос для влажной уборки, не использующий всасывание

Dyson выпустил пылесос для влажной уборки, не использующий всасываниеБританцы не перестают удивлять
В отличие от других моделей, WashG1 не использует всасывание, а вместо этого применяет два контрвращающихся ролика из микрофибры. Эти ролики одновременно собирают как сухой, так и влажный мусор, что избавляет от необходимости предварительной уборки.
WashG1 оснащен двумя резервуарами для чистой и грязной воды по 800 мл каждый. Во время работы вода подается на ролики, увлажняя их для более эффективного сбора мусора.
Встроенные пластины извлекают грязную воду, которая затем фильтруется через сетку и собирается в отдельный резервуар. Система также имеет съемный лоток для твердых отходов, который можно легко опустошить, не касаясь грязи.
Особенностью WashG1 является автоматическая функция самоочистки, которая промывает ролики после использования. Некоторые части устройства можно мыть в посудомоечной машине, что упрощает уход за ним.
Dyson утверждает, что WashG1 может очистить до 287 кв м пола, что значительно превосходит возможности предыдущих моделей, таких как V15s Submarine, выпущенной в прошлом году. Новинка поступит в продажу осенью по цене $700.