Dyson выпустил пылесос для влажной уборки, не использующий всасывание

В отличие от других моделей, WashG1 не использует всасывание, а вместо этого применяет два контрвращающихся ролика из микрофибры. Эти ролики одновременно собирают как сухой, так и влажный мусор, что избавляет от необходимости предварительной уборки.

WashG1 оснащен двумя резервуарами для чистой и грязной воды по 800 мл каждый. Во время работы вода подается на ролики, увлажняя их для более эффективного сбора мусора.

Встроенные пластины извлекают грязную воду, которая затем фильтруется через сетку и собирается в отдельный резервуар. Система также имеет съемный лоток для твердых отходов, который можно легко опустошить, не касаясь грязи.