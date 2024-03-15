«Джеймс Уэбб» нашел «алкогольные облака» у двух молодых звезд

«Джеймс Уэбб» нашел «алкогольные облака» у двух молодых звездОткрытие гораздо важнее, чем может показаться
Это означает, что «алкогольные облака» могут быть не такой уж редкостью во Вселенной. Астрономы изучали холодные темные молекулярные облака, окружающие протозвезды IRAS 2A и IRAS 23385.
Анализ данных показал, что в этих «алкогольных облаках» присутствует этанол, муравьиная кислота, метан, уксусная кислота и другие сложные органические молекулы.
Данное открытие проливает свет на происхождение сложных органических молекул в космосе. Считается, что они образуются в результате химических реакций на поверхности холодных частиц пыли. Затем эти молекулы могут сублимироваться, то есть переходить из твердого состояния в газообразное, и попадать на планеты, где могут играть роль в зарождении жизни.
Особый интерес представляет то, что IRAS 2A — это протозвезда малой массы, похожая на раннюю Солнечную систему. Это значит, что «алкогольные облака» могли быть и у нашего юного Солнца, а затем «засеяли» Землю органикой.