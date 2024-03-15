«Джеймс Уэбб» нашел «алкогольные облака» у двух молодых звезд

Это означает, что «алкогольные облака» могут быть не такой уж редкостью во Вселенной. Астрономы изучали холодные темные молекулярные облака, окружающие протозвезды IRAS 2A и IRAS 23385.

Анализ данных показал, что в этих «алкогольных облаках» присутствует этанол, муравьиная кислота, метан, уксусная кислота и другие сложные органические молекулы.

Данное открытие проливает свет на происхождение сложных органических молекул в космосе. Считается, что они образуются в результате химических реакций на поверхности холодных частиц пыли. Затем эти молекулы могут сублимироваться, то есть переходить из твердого состояния в газообразное, и попадать на планеты, где могут играть роль в зарождении жизни.

Особый интерес представляет то, что IRAS 2A — это протозвезда малой массы, похожая на раннюю Солнечную систему. Это значит, что «алкогольные облака» могли быть и у нашего юного Солнца, а затем «засеяли» Землю органикой.