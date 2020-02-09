Наука и технологии
Сегодня 18:08
Джеки Чан подарит создателю лекарства от коронавируса более 9 млн рублей
Актер обеспокоен ситуацией в стране
Издание Strait Times сообщило о том, что всемирно известный китайский актер Джеки Чан придумал способ мотивации ученых на разработку лекарства от коронавируса нового типа. Так, он заявил, что создателю медикаментов для борьбы с 2019-nCoV он подарит порядка млн юаней или более 9,1 млн рублей.
”Наука и технологии — ключ в борьбе с вирусом, и я считаю, что многие люди разделяют это мнение, и надеюсь, что лекарство удастся создать как можно быстрее. Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют, не хочу видеть, как мои соотечественники борются с вирусом до смерти, когда они должны наслаждаться жизнью”, — оправдал свою инициативу актер.
Напомним, что на сегодняшний день число погибших от коронавируса достигло отметки 813, в то время как заразились пневмонией нового типа более 37,5 тыс человек.