Дженсен Хуанг заявил, что эпоха «ИИ-пузыря» еще не наступила — NVIDIA на пике роста

По его словам, новые чипы Blackwell и Rubin принесут компании до полутриллиона долларов выручки уже к 2026 году.

На конференции GTC в Вашингтоне NVIDIA представила серию партнёрств с Uber, Palantir, CrowdStrike, Nokia и Lucid. Среди проектов — автономные автомобили Uber, суперкомпьютер для фармгиганта Eli Lilly, а также сотрудничество с Deutsche Telekom по строительству дата-центра в Германии.

Хуанг подчеркнул, что сейчас начинается новая стадия развития отрасли, когда ИИ-модели приносят реальную ценность, за которую пользователи готовы платить. Это, по его мнению, и отличает текущий бум от классического «пузыря».

После выступления акции NVIDIA выросли на 5%, достигнув рекордных $201. Хуанг резюмировал: «Мы вошли в эпоху зрелого ИИ. Это не пузырь — это переломный момент».