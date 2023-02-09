Джо Байден заявил, что США производят всего 10% чипов в мировом отношении

01:08, 09 февраля 2023
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Джо Байден заявил, что США производят всего 10% чипов в мировом отношенииИ что страна растеряла всё своё преимущество
Президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к Конгрессу заявил, что страна растеряла всё своё преимущество и вместо прежних 40% от всех чипов в мире производит не более 10%.
Фото: History.com
По словам Байдена, на ситуацию существенно повлиял и коронавирус. «Мы все видели, что происходило во время пандемии (коронавируса), когда зарубежные заводы по производству чипов закрывались», — отметил американский президент.
«Полупроводники, маленькие компьютерные чипы размером с отпечаток пальца, которые питают всё — от мобильных телефонов до автомобилей, а также многое другое. Эти чипы были изобретены прямо здесь, в Америке. Раньше наша страна производила почти 40% от всех чипов в мире», — подчеркнул Байден, обращаясь к Конгрессу.