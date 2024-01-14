eBay в ответ на критику семейной пары послал людям посылку с кровью

Семейная пара Ина и Дэвид Штайнеры публиковали информационные бюллетени с критикой eBay, на что в ответ торговый гигант высылал посылки с издевательским содержимым. В разное время Штайнеры получали от магазина посылки с похоронным венком, окровавленной маской свиньи, эмбрионом свиньи, живыми насекомыми. Это была тактика запугивания немолодых людей с целью принуждения их к изменению бюллетеней. Шантаж и запугивания происходили в 2019 году.

Но в итоге правоохранительные органы занялись этим делом и даже выяснили, что были попытки запутать следствие. Кроме того, сотрудники eBay даже установили слежку за Штайнерами посредством GPS-трекера. А также разместили их адрес на сайте, где ищут сексуальные отношения в доме у пригласившей стороны.

Теперь старший директор eBay по безопасности и ряд сотрудников предстанут перед судом: их ждёт тюремное заключение и $3 млн компенсации потерпевшим. И уволены как минимум шесть человек, имевших отношение к ситуации.

«Мы продолжаем приносить наши глубочайшие извинения Штайнерам за то, что они пережили. С тех пор, как произошли эти события, к компании присоединились новые руководители, а eBay усилил свою политику, средства контроля и обучения», — заявил генеральный директор eBay Джейми Ианноне.