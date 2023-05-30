Единую Россию «убрали» из AppStore

Магазин приложений AppStore прекратил работу ряда приложений «Единой России», это было объявлено в пресс-службе партии. В официальном сообщении сказано, что все приложения партии были отключены на платформе AppStore. Замсекретарь генсовета «Единой России» Сергей Перминов отметил, что специалисты работают над восстановлением приложений в виде веб-страниц. Он также подчеркнул, что «западные деятели» не могут прямо атаковать цифровую систему партии, поэтому они пытаются препятствовать участию российских граждан в политических процессах другими доступными способами.

Замсекретарь генсовета партии сообщил, что, несмотря на то, что санкции в отношении «Единой России» действуют уже с 2014 года, уведомление о удалении приложений из AppStore было получено только сегодня. Он отметил, что «Единая Россия» является запрещённой организацией по американскому законодательству. Решение AppStore, вероятно, связано также с тем, что многочисленные атаки во время предварительного голосования были успешно отражены, и другие способы препятствования жителям страны участвовать в политической жизни и взаимодействовать с партией в Соединённых Штатах не сработали. В настоящее время наши IT-специалисты делают все возможное, чтобы приложения работали в виде веб-страниц на устройствах Apple.