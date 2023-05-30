Единую Россию «убрали» из AppStore

Единую Россию «убрали» из AppStoreПриложения партии «Единая Россия» стали недоступны для скачивания на iOS
Целый ряд российских приложений удалили из AppStore
Магазин приложений AppStore прекратил работу ряда приложений «Единой России», это было объявлено в пресс-службе партии. В официальном сообщении сказано, что все приложения партии были отключены на платформе AppStore. Замсекретарь генсовета «Единой России» Сергей Перминов отметил, что специалисты работают над восстановлением приложений в виде веб-страниц. Он также подчеркнул, что «западные деятели» не могут прямо атаковать цифровую систему партии, поэтому они пытаются препятствовать участию российских граждан в политических процессах другими доступными способами.
Замсекретарь генсовета партии сообщил, что, несмотря на то, что санкции в отношении «Единой России» действуют уже с 2014 года, уведомление о удалении приложений из AppStore было получено только сегодня. Он отметил, что «Единая Россия» является запрещённой организацией по американскому законодательству. Решение AppStore, вероятно, связано также с тем, что многочисленные атаки во время предварительного голосования были успешно отражены, и другие способы препятствования жителям страны участвовать в политической жизни и взаимодействовать с партией в Соединённых Штатах не сработали. В настоящее время наши IT-специалисты делают все возможное, чтобы приложения работали в виде веб-страниц на устройствах Apple.