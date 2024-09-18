Эдвард Сноуден опроверг мнение о том, что пейджеры «Хезболлы» взорвали хакеры

По мнению Сноудена, речь идёт всё же о взрывчатке, который были начинены пейджеры, а не о хакерской атаке. Сноуден опроверг позицию, согласно которой хакеры добились перегрева аккумуляторов и взрыва карманных устройств.

Сноуден уверен, что если бы взорвались перегретые аккумуляторы, жертв и увечий было бы меньше, и ранения не были бы такими тяжёлыми.

В проведении такой беспрецедентной и «безрассудной» операции бывший разведчик обвинил Израиль. «По мере поступления информации о взорвавшихся пейджерах в Ливане, кажется, что это скорее всего не взлом, а имплантированная взрывчатка. Почему? Слишком много одинаковых, очень серьёзных травм. Если бы взрывались перегретые батареи, можно было бы ожидать гораздо больше мелких пожаров и осечек», — подчеркнул Эдвард Сноуден.