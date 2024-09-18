Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2024, 14:35
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Эдвард Сноуден опроверг мнение о том, что пейджеры «Хезболлы» взорвали хакеры

Скорее всего, это взрывчатка
Знаменитый разоблачитель разведывательных секретов Запада и бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден прокомментировал взрывы пейджеров членов «Хезболлы», в результате которых пострадали сотни людей.
Эдвард Сноуден опроверг мнение о том, что пейджеры «Хезболлы» взорвали хакеры
© Laura Poitras / Praxis Films, CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

По мнению Сноудена, речь идёт всё же о взрывчатке, который были начинены пейджеры, а не о хакерской атаке. Сноуден опроверг позицию, согласно которой хакеры добились перегрева аккумуляторов и взрыва карманных устройств.

Сноуден уверен, что если бы взорвались перегретые аккумуляторы, жертв и увечий было бы меньше, и ранения не были бы такими тяжёлыми.

В проведении такой беспрецедентной и «безрассудной» операции бывший разведчик обвинил Израиль. «По мере поступления информации о взорвавшихся пейджерах в Ливане, кажется, что это скорее всего не взлом, а имплантированная взрывчатка. Почему? Слишком много одинаковых, очень серьёзных травм. Если бы взрывались перегретые батареи, можно было бы ожидать гораздо больше мелких пожаров и осечек», — подчеркнул Эдвард Сноуден.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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